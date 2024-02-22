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Lionel Messi viral oldu! Sakatlanan futbolcuya çalım attı

Lionel Messi viral oldu! Sakatlanan futbolcuya çalım attı Inter Miami forması giyen Lionel Messi, MLS'in yeni sezonunun ilk maçına damga vurdu. 2-0 biten müsabakada 1 asist yapan Messi'nin sakatlık geçiren bir rakibini çalımlaması sosyal medyada viral oldu.