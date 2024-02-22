Lionel Messi viral oldu! Sakatlanan futbolcuya çalım attı

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MLS'in açılış maçında Inter Miami ile Real Salt Lake karşı karşıya geldi. Messi'nin top koşturduğu Inter Miami, rakibini 2-0 mağlup ederek sezona üç puanla başladı.
Lionel Messi, müsabakayı 1 asistle tamamladı. Inter Miami'nin ikinci golünün asisti ise Luis Suarez'den geldi.
Sakatlanan futbolcuyu çalımladı, viral oldu
Öte yandan Lionel Messi'nin sakatlık yaşayan rakibini çalımlaması, sosyal medyanın en çok paylaşılan videoları arasına girdi.
İşte o anlar...
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