Lionel Messi'den Inter Miami hocasına fırça: Neden beni oyuna aldın Cristiano Ronaldo’nun sakatlığı nedeniyle formasını giymediği maçta Al-Nassr, Inter Miami'yi 6-0 mağlup etti. 83. dakikada oyuna giren Lionel Messi skor 6-0'ken sahaya dahil edilmesine çok sinirlendi.

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Yıllarda futbolun en büyük rekabetlerinden birine imza atan Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği takımlar, Başkent Riyad'da Kingdom Arena'daki Riyad Sezon Kupası'nda karşı karşıya geldi.

Ronaldo tribünde, Messi yedek kulübesinde

Baldırından hafif sakatlığı bulunan Ronaldo, görev alamadığı mücadeleyi tribünden takip etti. Maça yedek başlayan Messi ise 83. dakikada oyuna dahil oldu.

Skor 6-0'ken oyuna alınan yıldız futbolcunun moralinin bozuk olduğu gözlemlenirken, maçın bitiş düdüğünün ardından yedek kulübesinde Inter Miami Teknik Direktörü Gerardo Martino'ya öfkelenen Arjantinli futbolcunun, "Skor 6-0'ken oyuna alınmam bana hakaret... Neden yaptın bunu?" dediği iddia edildi.

Ten Hag'ın sözleri akıllara geldi

Öte yandan akıllara ise Ronaldo'nun Manchester United forması giydiği dönem 6-3 mağlup olunan Manchester City maçı geldi.

2 Ekim 2022'de oynanan karşılaşmada oyuna dahil edilmeyen Portekizli futbolcu için teknik direktör Ten Hag, şunları söylemişti: