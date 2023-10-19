Lionel Messi'den Inter Miami kararı! Takımdan ayrılacak mı Lionel Messi, Inter Miami'den ayrılacağını yönelik haberleri yalanladı. Messi, MLS ekibinde kalacağını söyledi.

ensonhaber.com

Inter Miami forması giyen Lionel Messi, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Arjantinli yıldız, kulüpten ayrılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Takımdan ayrılmayacağım"

Lionel Messi açıklamasına bu şekilde başladı:

Ocak ayında sezon öncesi çalışmalar yapmak, sıfırdan başlamak ve her zaman olduğu gibi mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için Miami'ye döneceğim.

"Bu utanç verici"

Deneyimli yıldız, kulübü Inter Miami'nin ligde play-offa kalamamasıyla ilgili olarak şöyle konuştu:

Bu utanç verici. Çok yaklaşmıştık. Son birkaç maçı kaçırdım. Birkaç sakatlık yaşadık. Temmuz ayı bizim için zor geçti. Her 3 günde bir maç oynadık, seyahat ettik. Ama bir turnuva kazandık, bu da kulüp ve gelecek için çok önemli.

Takımdan ayrılacak iddiası

Inter Miami, MLS'te play-off bileti alamamasının ardından şubat ayının sonuna kadar maç yapmayacak. Bu gelişmenin ardından Lionel Messi'nin kısa süre de olsa takımdan ayrılabileceği öne sürülmüştü.

PSG'nin ardından Inter Miami'ye transfer olan Messi, MLS ekibinde 13 maçta 11 gol attı ve 5 asist yaptı.