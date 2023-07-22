Lionel Messi'den Inter Miami kariyerine hızlı başlangıç: Frikikten attı Arjantinli yıldız Lionel Messi, transfer olduğu Inter Miami formasını ilk kez giydiği maçta müthiş bir golle takımını galibiyete taşıdı.

Fransa'nın Paris Saint Germain takımından ABD'nin Inter Miami takımına transfer olan Arjantinli yıldız Lionel Messi, ilk maçına çıktı. Inter Miami, Messi'li kadrosuyla Kuzey Orta Amerika Kupası'nda Meksika'da Cruz Azul takımıyla karşılaştı. ABD takımı Robert Taylor'un 44. dakikadaki golüyle öne geçti. Meksika ekibi buna 65'te Antuna ile cevap verdi. Messi frikikten atıp, 3 puanı aldı Maçın uzatma anlarında Messi kendisine ceza sahasının dışında yapılan faul atışının ardından topun başına geçti. 90+4. dakikada frikik atışını kullanan Messi, müthiş bir vuruşla topu filelere yolladı. Inter Miami bu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. (Görüntüler Apple TV'den alınmıştır.) İzlemek için tıklayınız