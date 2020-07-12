Dolar
6.8612
0.0014%
Euro
7.7611
0.1535%
Altın
1798.58
-0.2689%
Borsa
114808.56
-0.8506%
G. Altın
396.959
-0.248%
Bitcoin
63644.24
-0.0606%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Lionel Messi'den La Liga tarihinde bir ilk

    Arjantinli yıldız Lionel Messi, La Liga tarihinde bir sezonda 20 gol ve 20 asist barajını aşan ilk futbolcu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2020 - 14:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Lionel Messi'den La Liga tarihinde bir ilk

    Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, takımının Real Valladolid ile deplasmanda karşılaştığı maçta Arturo Vidal'in takımı öne geçiren golünü hazırlayan isim oldu.

    Messi, bu maçta yaptığı asistle birlikte bu sezon ligde 20 asiste ulaşırken, La Liga tarihinde bir sezonda 20 gol ve 20 asist barajını aşan ilk futbolcu oldu.

    Öte yandan 33 yaşındaki futbolcu, La Liga'da 2008-09 sezonunda Xavi'den sonra 20 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu.

    Messi'nin bu sezon ligde şu ana kadar 22 de golü bulunuyor.

    Lionel Messi'den La Liga tarihinde bir ilk #1

    Görüş Bildir