Lionel Messi'den müthiş performans! 1 gol 5 asist Inter Miami'nin New York Red Bulls'u 6-2 yendiği MLS maçında Lionel Messi, 1 gol ve 5 asistle yıldızlaşarak 2 rekoru birden kırdı.

ensonhaber.com

MLS'in 11. hafta mücadelesinde Inter Miami ile New York Red Bulls ile karşı karşıya geldi.

Chase Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Inter Miami, 6-2'lik skorla kazandı.

Inter Miami, rahat kazandı

Miami'ye galibiyeti getiren golleri; 48 ve 62. dakikalarda Matias Rojas, 50. dakikada Lionel Messi, 68, 75 ve 81. dakikada ise Luis Suarez kaydetti.

Arjantinli yıldız Lionel Messi, maçta 1 gol, 5 asistle yıldızlaşan isim oldu. 3 gol, 1 asist yapan Luis Suarez de ön plana çıkan bir diğer oyuncu oldu.

Messi'den iki rekor birden

Inter Miami'de Messi, bu sezonki gol sayısını 12'ye, asist sayısını ise 11'e yükseltti.

Messi, New York Red Bull karşılaşmasıyla MLS'te bir maçta en çok gol katkısı sağlayan ve en çok asist yapan futbolcu oldu.

Inter Miami, liderliğe devam etti

Bu sonuçla birlikte puanını 24'e çıkaran Inter Miami, liderliğini sürdürdü. New York ise 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Inter Miami, Montreal ile oynayacak. New York Red Bulls ise NE Revolution ile karşılaşacak.