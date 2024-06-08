Lionel Messi'den olay itiraf! En iyi takım Real Madrid Barcelona'nın efsaneleri arasında olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi, sonuçlara bakınca şu anda dünyanın en iyi takımının Real Madrid olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

2023 yılında MLS ekibi Inter Miami'ye imza atan ve kariyerini ABD'de sürdüren Lionel Messi, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Barcelona ve PSG formalarını da giyen dünyaca ünlü yıldız isim, şu anda dünyanın en iyi takımının Real Madrid olduğunu belirtti.

Messi'nin verdiği bu cevap ise Barcelona taraftarlarını kızdırdı.

"Şu anda en iyi takım Real Madrid"

Infobae'ye konuşan 36 yaşındaki isim, şu şekilde konuştu:

Sonuçlara göre konuşursak şu anda en iyi takım Real Madrid. Oynanan oyuna bakacak olursak ise Guardiola yönetimindeki Manchester City. Bence Guardiola'nın başına geçtiği her takım özel bir takıma haline gelir.

Dünya Kupası cevabı

2026 Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı da sorulan Messi, şu sözleri sarf etti:

O gün geldiğinde nasıl hissettiğime bağlı. Fiziksel açıdan iyi durumda olacak mıyım, takım arkadaşlarıma yeterince yardım edebilecek miyim... Bunların cevabını bilmem gerek.

"Ben her şeyi içimde tutan biriyim"

Barcelona'da geçirdiği zor günler nedeniyle psikolojik destek aldığını da açıklayan Arjantinli yıldız, şu ifadeleri kullandı: