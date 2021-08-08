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    Lionel Messi'den PSG açıklaması

    Lionel Messi'den PSG açıklaması

    Barcelona kariyerine son veren Lionel Messi, PSG'nin de ihtimaller arasında olduğunu duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2021 - 14:04
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 14:23
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    Barcelona ile yollarını ayıran Lionel Messi veda töreninde geleceğine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

    "Barcelona'da devam etmem engellendi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu kulüpten ayrılmak tüm hayatımı tamamen değiştirecek." diyen Messi, PSG hakkında da konuştu.

    Lionel Messi den PSG açıklaması #1

    "PSG İHTİMALLER ARASINDA"

    Lionel Messi, "Kimseye bir garanti vermedim ama PSG de ihtimaller arasında. Ayrılık haberi geldiğinde çok telefon aldım ama henüz anlaştığım bir yer yok." diye konuştu.

    Yıldız futbolcunun Fransız takımına gitmesi bekleniyor.

    Lionel Messi den PSG açıklaması #2

    Lionel Messi den PSG açıklaması #3

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