Lionel Messi'den şaşırtan sözler! Antrenör olmayı düşünmüyorum

Haber Merkezi

2023 yılından bu yana kariyerini ABD'de sürdüren ve MLS ekiplerinden Inter Miami'nin formasını giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi, geleceğine dair önemli açıklamalara imza attı.

37 yaşındaki isim, 2026 Dünya Kupası’na katılım konusunda henüz karar vermezken, futbol sonrası teknik direktörlük yapma düşüncesine de sıcak bakmadığını ifade etti.

"BİR ANTRENÖR OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Fabrizio Romano'ya konuşan Messi, şunları dedi:

Bir antrenör olmayı düşünmüyorum ama gelecekte ne yapacağım konusunda henüz emin değilim. Şu anda sadece futbol oynamaya, antrenman yapmaya ve eğlenmeye odaklanıyorum.

"FUTBOLDA HER AN HER ŞEY OLABİLİR"

2026 Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağıyla ile ilgili olarak ise Messi, şu ifadeleri kullandı:

Geçen sezon yaşadığım yoğun seyahatler yüzünden iyi bir hazırlık dönemi geçiremedim, bu yüzden bu sezonun sonunda iyi bir hazırlık dönemi geçirmeyi umuyorum. Sonrasında neler olacağını görmek ve kendimi nasıl hissettiğimi anlamak istiyorum. Futbolda her an her şey olabilir, uzun bir yol var önümüzde, bu yüzden şimdilik çok düşünmüyorum.

37 MAÇTA 33 GOL ATTI

25 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız isim, Inter Miami formasıyla 37 maça çıktı. Başarılı futbolcu bu karşılaşmalarda 33 gol ve 18 asistlik skor katkısı verdi.