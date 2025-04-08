Napoli deplasmanda Bologna'ya takıldı

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İtalya Serie A'nın 31. haftasında Bologna, Napoli'yi ağırladı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Napoli'nin golünü 18. dakikada Andre Zambo Anguissa attı.

Bologna'nın sayısını 64. dakikada Dan Ndoye kaydetti.

FARKI 1'E İNDİRME FIRSATINI KAÇIRDI

Bu sonuçla lider Inter ile arasında puan farkını 1'e indirme fırsatını kaçıran ve 65 puanla 2. sırada yer alan Napoli, ligdeki bir sonraki maçında Empoli'yi konuk edecek.

5 maçlık galibiyet serisi son bulan, 57 puanla 4. sırada konumlanan Bologna ise Atalanta deplasmanına gidecek.