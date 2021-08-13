Lionel Messi'nin antrenmanda eğlenceli anları

Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi, yeni takımıyla gerçekleştirdiği antrenmanda eğlenceli anlar yaşadı.

Uzun yıllar boyunca Barcelona forması giyen ve takımda efsaneleşen Lionel Messi, Fransa’nın Paris Saint Germain (PSG) kulübüne transfer oldu ve takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

İlk antrenmanında takım arkadaşlarıyla tanışan Messi, bugün gerçekleştirilen antrenmanda diğer oyuncularla takım halinde hazırlıklarını yaptı.

TAKIMA UYUM SAĞLADI

Antrenmandaki performansı beğenilen Messi’nin, takım arkadaşlarıyla yakaladığı uyum ve eğlenceli tavırları dikkatlerden kaçmadı.