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    Lionel Messi'nin antrenmanda eğlenceli anları

    Lionel Messi'nin antrenmanda eğlenceli anları

    Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi, yeni takımıyla gerçekleştirdiği antrenmanda eğlenceli anlar yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 13.08.2021 - 14:54
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 16:34
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    Uzun yıllar boyunca Barcelona forması giyen ve takımda efsaneleşen Lionel Messi, Fransa’nın Paris Saint Germain (PSG) kulübüne transfer oldu ve takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

    İlk antrenmanında takım arkadaşlarıyla tanışan Messi, bugün gerçekleştirilen antrenmanda diğer oyuncularla takım halinde hazırlıklarını yaptı.

    Lionel Messi nin antrenmanda eğlenceli anları #1

    TAKIMA UYUM SAĞLADI

    Antrenmandaki performansı beğenilen Messi’nin, takım arkadaşlarıyla yakaladığı uyum ve eğlenceli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

    Lionel Messi nin antrenmanda eğlenceli anları #2

    Lionel Messi nin antrenmanda eğlenceli anları #3

    Lionel Messi nin antrenmanda eğlenceli anları #4

    Lionel Messi nin antrenmanda eğlenceli anları #5

    Lionel Messi nin antrenmanda eğlenceli anları #6

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