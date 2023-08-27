Lionel Messi'nin eşi Antonella, yanlışlıkla Jordi Alba'ya sarıldı Lionel Messi'nin eşi Antonella, maç sonunda sahaya girerek Arjantinli yıldızı tebrik etmek istedi. Ancak yanlışlıkla Jordi Alba'ya sarılan Antonella, durumu son anda fark etti.

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ensonhaber.com

Yaz transfer döneminde kariyerinde büyük bir değişikliğe giden ve Fransız devi Paris Saint-Germain'den ayrılarak ABD'nin yolunu tutarak MLS ekibi Inter Miami ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Lionel Messi, gündem olmaya devam ediyor.

Yeni kariyerinde de eski performansından esintiler gösteren Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Cincinnati ile oynanan ve Inter Miami'nin galip gelmesiyle şampiyon olduğu USA Open Cup finalinin ardından başına ilginç bir olay geldi.

Jordi Alba'ya sarıldı

36 yaşındaki futbolcunun eşi Antonella, kazanılan maç sonrası eşini tebrik etmek için sahaya girdi.

Uzaktan gelen Jordi Alba'yı Lionel Messi sanan Antonella, savunma oyuncusuna sarılmaya çalıştı.

Durumu son anda fark eden Antonella'nın bu görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı.