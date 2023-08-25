Lionel Messi'nin koruması, yıldız oyuncuyu adım adım takipte

Yaz transfer döneminde Fransız devi Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran ve kariyerinde büyük bir değişikliğe imza atarak ABD'nin yolunu tutarak MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, adından söz ettirmeye devam ediyor.
Yeni dönemine harika bir başlangıç yapan Arjantinli yıldız ABD'ye damgasını vurdu. 36 yaşındaki oyuncu, Inter Miami formasıyla çıktığı 8 maçta 10 gol ve 3 asistle mücadele etti. Büyük bir ilgiyle takip edilen Messi'ye ise bir koruma tutuldu.
Adım adım takip ediyor
Maç sırasında bile yıldız futbolcuyu adım adım takip eden kişinin ise kimliği belirlendi. Messi'yi koruması için görevlendirilen kişinin eski ABD Deniz Kuvvetleri subayı olduğu öğrenildi.
Beckham özel olarak seçti
Inter Miami'nin sahiplerinden biri olan eski İngiliz futbolcu David Beckham'ın özel olarak seçtiği koruma maç sonlarında hemen sahaya girerek futbolcunun yanına gidiyor.
Boks, tekvando ve dövüş sanatlarını bildiği öğrenilen korumanın Messi ile olan görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu.