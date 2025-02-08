Lionel Messi'nin oğlu 11 gol; Ronaldo'nun oğlu 10 gol attı

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Lionel Messi’nin 12 yaşındaki oğlu Thiago Messi, Inter Miami U-13 takımının Atlanta United U-13 ile oynadığı maçta tarihi bir performansa imza attı.

12-0’lık galibiyette takımının 11 golünü tek başına atan Thiago, babasının yeteneklerini miras aldığını gözler önüne serdi.

10 NUMARAYI SIRTLADI

Thiago Messi, tıpkı babası gibi 10 numaralı formayı giyerek Inter Miami altyapısında forma terletiyor.

Daha önce Barcelona altyapısında da oynayan genç yetenek, futbol dünyasında adından söz ettirmeye başladı.

Öte yandan Luis Suarez’in oğlu Benjamin de Inter Miami altyapısında Thiago ile birlikte forma giyiyor.

RONALDO JR. 10 GOL ATMIŞTI

Thiago Messi’nin 11 gollük performansı, Cristiano Ronaldo’nun oğlu Ronaldo Jr.’ın bir gün önce çıktığı maçta 10 gol atmasının hemen ardından geldi.

Bu olayın ardından sosyal medyada da "Bilerek yapılmış bir senaryo" yorumları yapıldı.