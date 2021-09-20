Lionel Messi'nin Paris'teki malikanesi

Başarılı futbolcu Lionel Messi'ye, PSG yönetiminden talep ettiği özelliklerde bir malikane bulundu. Arjantinli yıldızın yeni evinin değeri 48 milyon euro.

Fransa'nın dev takımı PSG'ye transfer olan Lionel Messi'nin kalacağı ev henüz belli olmadı.

48 MİLYON EUROLUK MALİKANE

Menajeri aracılığıyla isteklerini kulübe ileten Arjantinli futbolcu, ailesiyle kalacağı yere henüz karar vermese de RMC Sport'un haberine göre arayış sona ermek üzere.

Le Vésinet'te 48 milyon euro değerinde bir malikane beğenen Arjantinli süperstar, ailesinin de onay vermesiyle yeni evine kavuşacak.

İHTİŞAMLI MALİKANENİN ÖZELLİKLERİ

1900'lü yılların başında yapıldığı tahmin edilen Pembe Saray'ın, 2 bin metrekare büyüklüğünde olduğu biliniyor.

Diğer özellikleri şu şekilde:

Büyük bir spor salonu, sinema salonu, bilardo ve langırt salonu, kapalı yüzme havuzu, jakuzili banyo, tenis kortu, 30 oda (11 yatak odası) 500 metrekarelik misafirhane, bekçi evi, personel lojmanları.