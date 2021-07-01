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    Lionel Messi'nin sözleşmesi sona erdi

    Barcelona ile sözleşmesi bugün sona eren Arjantinli yıldız, geleceğiyle ilgili kararını henüz açıklamadı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2021 - 11:40
    • Güncelleme : 01.07.2021 - 11:57
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    Lionel Messi'nin sözleşmesi sona erdi

    20 yıldır Barcelona forması giyen Lionel Messi30 Haziran'da biten sözleşmesini yenilemedi.

    LAPORTA SÖZ VERMİŞTİ

    Arjantin ile Copa America'da mücadele eden Messi, geçtiğimiz yaz Barcelona'dan ayrılacağını açıklamış ve kulüpte olağanüstü günler başlatmıştı.

    34 yaşındaki yıldızı ikna etmeye çalışan Katalan ekibinde Bartomeu yönetimi istifa etmiş, Joan Laporta başkanlığa geri dönmüştü.

    Messi'yi kulüpte tutma vaadiyle göreve başlayan Laporta, Arjantinli futbolcunun sözleşmesini henüz uzatamadı.

    Lionel Messi nin sözleşmesi sona erdi #1

    47 MAÇTA 38 GOL

    İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Messi için Inter ve Manchester City'nin de devreye girdiği öğrenilirken Barcelona'nın da Copa America dönüşü 34 yaşındaki dünya yıldızıyla görüşeceği belirtildi.

    Messi, geçen sezon 47 maçta 38 gol 14 asist kaydetmişti.

    Lionel Messi nin sözleşmesi sona erdi #2

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