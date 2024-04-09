Lionel Messi'nin sözleşmesindeki özel madde belli oldu Inter Miami'nin sahibi Jorge Mas, yıldız isim Lionel Messi'nin sözleşmesinde "kulüpte yönetici olarak görev alabilir" maddesinin bulunduğunu açıkladı.

ensonhaber.com

Sezon başında Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'den bedelsiz bir şekilde ayrılan ve MLS takımı Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi, ABD kariyerine adapte olmaya çalışıyor.

Miami formasını şimdiye kadar 20 kez giyen yıldız isim, bu maçlarda 17 gol ve 7 asistle mücadele etti.

Yıllık 50-60 milyon dolar alıyor

31 Aralık 2025 tarihine kadar Inter Miami ile sözleşmesi bulunan Messi hakkında kulübün sahibi Jorge Mas, Forbes'a açıklamalarda bulundu.

Mas, 36 yaşındaki futbolcunun kontratındaki detayları duyurdu.

Mas'ın yaptığı açıklamaya göre Lionel Messi, Inter Miami'den yılda 50-60 milyon dolar arasında para kazanıyor.

Inter Miami'de yönetici olabilir

Öte yandan Arjantinli yıldızın sözleşmesinde futbolu bıraktıktan sonrasıyla ilgili de bir madde bulunuyor.

Buna göre Messi'nin mukavelesinde futbolu bıraktıktan sonrası için "Inter Miami'de yönetici olarak görev alabilir" maddesi bulunuyor.