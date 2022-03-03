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    Lionel Messi'nin yeni tarzı alay konusu oldu

    Daha önce yaptığı imaj değişiklileri pek fazla beğenilmeyen Lionel Messi, leopar desenli eşofmanıyla sosyal medyayı karıştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 17:01
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    Lionel Messi'nin yeni tarzı alay konusu oldu

    Eyfel kulesi fotoğrafıyla sosyal medyada mizah konusu olan Lionel Messi, yine benzer şekilde gündemin zirvesine oturdu.

    Beckham'ın oğlu Romeo'nun paylaştığı fotoğrafta leopar desenli eşofman takımıyla görülen dünyaca ünlü yıldızın tarzı alay konusu oldu. Messi için yapılan yorumlar sosyal medyayı salladı.

    Futbolseverler Arjantinli yıldızın tarz değişikliklerini benimseyemiyor. PSG'ye transfer olduğundan beri uzun sakalı tercih eden Messi, saç ve sakal imajında biraz değişikliğe gitti. Messi'nin saç ve sakal tarzından çok eşofman tercihi konuşuldu.

    Lionel Messi nin yeni tarzı alay konusu oldu #1

    KÖKSAL BABA'YA BENZETİLDİ

    PSG'li yıldızlar Mbappe, Neymar ve Messi'yle buluşan Romeo Beckham, Instagram'dan fotoğraf serisi paylaştı.

    Messi, leopar desenli eşofmanlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada Arjantinli futbolcu, Köksal Baba'ya benzetildi.

    Lionel Messi nin yeni tarzı alay konusu oldu #2


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