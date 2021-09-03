Lionel Messi'ye acımasız faul

Venezuela forması giyen Martinez'in Arjantin maçında Messi'ye yaptığı faul tepki çekti.

Dünya Kupası elemelerinde bu gece oynanan Venezuela-Arjantin maçını mavi-beyazlılar 3-1 kazandı.

Maçın önüne ise Messi'ye yapılan faul pozisyonu geçti.

Arjantinli futbolcunun üzerine kontrolsüz bir şekilde koşan Luis Adrian Martinez, oyuna girdikten yalnızca 7 dakika sonra yaşanan pozisyonda Lionel Messi'nin sol ayağına vurarak düşürdü.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

CİDDİ BİR SAKATLIK YAŞAMADI

Lionel Messi söz konusu pozisyonda şans eseri ciddi bir sakatlık yaşamadı. Saha içerisinde tedavisi tamamlanan Arjantinli oyuncu, daha sonra mücadeleye devam etti.

Luis Adrian Martinez'nin kırmızı kartla oyundan atıldığı söz konusu pozisyon dünya basınında geniş yer buldu.

Lionel Messi'nin adeta ucuz kurtulduğu pozisyonu okuyucularına servis eden dünyanın önde gelen kurumları, Venezuelalı Luis Adrian Martinez'i hedef aldı.

Luis Adrian Martinez'in Lionel Messi'ye yaptığı sert hareket için, "Bu bir suç, korkunç faul ve kariyer bitirebilecek tekme" gibi manşetler atıldı.

İLK VUKATI DEĞİL

Öte yandan Luis Adrian Martinez'in profesyonel kariyerinde gördüğü kırmızı kart sayısı dikkat çekti.

Kulüp kariyerinde 80 resmi maçta göre alan 28 yaşındaki savunmacının toplamda 6 kez kırmızı kartla oyundan atıldığı ortaya çıktı. 6 kırmızı kartın 3'ünü doğrutan gören Luis Adrian Martinez, 3 kez ise ikinci sarı karttan kırmızı kartla ihraç edildi.

Luis Adrian Martinez ayrıca milli takımda çıktığı 4. resmi maçında ilk kırmızı kartını görmüş oldu. Agresif tarzıyla gündem olan Luis Adrian Martinez'in Lionel Messi'den önce Ricardo Martins'e yaptığı sert faul de gündem olmuştu.