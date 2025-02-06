Lisandro Martinez, sezonu kapattı

AA & Ensonhaber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Arjantinli defans oyuncusu Lisandro Martinez'in çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Premier Lig'de geçen hafta Crystal Palace ile oynanan maçta sakatlanan Martinez'in sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği bildirildi.

SEZONU KAPATTI

İngiliz basınına göre sezonu kapatan 27 yaşındaki oyuncu, Manchester United formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı.