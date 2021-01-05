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    Liverpool 12 maç sonra kaybetti

    Liverpool 12 maç sonra kaybetti

    Southampton Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, Liverpool galibiyeti sonrası çimlere oturup sevinç gözyaşları döktü.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 08:26
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 09:26
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    İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi.

    Southampton, St. Mary Stadı'nda konuk ettiği Liverpool'u, 2. dakikada Danny Ings'in attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

    LIVERPOOL 12 MAÇ SONRA KAYBETTİ

    Premier Lig'de 12 maç sonra kaybeden Liverpool, bu sonuçla 33 puanda kalırken, Southampton 29 puana yükseldi.

    Liverpool 12 maç sonra kaybetti #1

    HASENHUTTL AĞLADI

    Southampton Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, Liverpool galibiyetinin ardından gözyaşlarını tutamadı.

    Liverpool 12 maç sonra kaybetti #2

    Liverpool 12 maç sonra kaybetti #3

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