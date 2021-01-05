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Liverpool 12 maç sonra kaybetti
Southampton Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, Liverpool galibiyeti sonrası çimlere oturup sevinç gözyaşları döktü.
- Haber Merkezi
- 05.01.2021 - 08:26
- Güncelleme : 05.01.2021 - 09:26
İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi.
Southampton, St. Mary Stadı'nda konuk ettiği Liverpool'u, 2. dakikada Danny Ings'in attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.
LIVERPOOL 12 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Premier Lig'de 12 maç sonra kaybeden Liverpool, bu sonuçla 33 puanda kalırken, Southampton 29 puana yükseldi.
HASENHUTTL AĞLADI
Southampton Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, Liverpool galibiyetinin ardından gözyaşlarını tutamadı.