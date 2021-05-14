İngiltere Premier Lig’de Liverpool, Manchester United’ı geriden gelip 4-2 devirerek Şampiyonlar Ligi’ne kalma umutlarını sürdürdü. Liverpool ayrıca 7 yıl aradan sonra Old Trafford'da kazandı.

Premier Lig'de maç öncesinde yoğun olayların yaşandığı karşılaşmada Manchester United sahasında Liverpool'u ağırladı.

Erteleme maçında karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesi nefesleri kesti. 6 golün çıktığı karşılaşmada kazanan taraf konuk Liverpool oldu.

4-2 ile sahadan galip ayrılan son şampiyonda teknik direktör Klopp, Old Trafford'dan ilk kez galibiyetle ayrılmış oldu.

LİVERPOOL 7 YIL ARADAN SONRA KAZANDI

Maçta Liverpool adına goller Firmino (2), Jota ve Salah'tan gelirken ev sahibinin golleri Bruna Fernandes ve Rashford'dan geldi.

Bu sonuçla Jürgen Klopp, Liverpool menajeri olarak Old Trafford'daki ilk galibiyetini almış oldu. Ayrıca Liverpool 7 yıl aradan sonra Old Trafford'da kazandı.