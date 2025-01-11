Liverpool, Accrington'a 4 atarak turladı

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İngiltere FA Cup 3. tur maçında Liverpool ile Accrington karşı karşıya geldi.

Anfield Road'daki mücadeleyi ev sahibi ekip Liverpool 4-0'lık skorla kazandı.

LIVERPOOL, RAHAT TURLADI

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri; 29'da Diogo Jota, 45'te Alexander Arnold, 76'da Jayden Danns ve 90'da Federico Chiesa kaydetti.

GENÇ OYUNCU İLK 11'DE BAŞLADI

16 yaşındaki Rio Ngumoha, Liverpool tarihinde bir FA Cup maçında sahaya çıkan en genç futbolcu oldu.

LIVERPOOL'UN SIRADAKİ MAÇI NOTTINGHAM'A KARŞI

Bu sonucun ardından Liverpool, FA Cup'ta tur atladı. Accrington ise turnuvaya veda etti.

Liverpool, ligde bir sonraki maç haftasında Nottingham Forest deplasmanına gidecek. Accrington ise, İngiltere 2. Lig'de gelecek hafta sahasında Notts County ile karşı karşıya gelecek.