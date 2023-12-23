Liverpool - Arsenal maçında kazanan yok Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool sahasında Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne oldu.

Jürgen Klopp'un çalıştırdığı Liverpool ile Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal zirve mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan ve karşılıklı gollere sahne olan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maça hızlı başlayan Arsenal, Gabriel'in 4. dakikadaki kafa golüyle öne geçti. Mohamed Salah 29'da Zinchenko'yu geçip ağları sarsarak skora dengeyi getirdi.

Arsenal liderliği sürdürdü

Karşılaşmanın çekişmeli geçen ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve puanını 40'a yükselten Arsenal liderliğini korudu. Yenilmezlik serisini 11 maça çıkaran Liverpool ise 18 hafta sonunda 39 puana ulaştı.

Ev sahibi takımda sakatlık geçiren Konstantinos Tsimikas oyuna devam edemedi ve 35'te yerini Joe Gomez'e bıraktı.

Mikel Arteta'nın öğrencileri hafta içi mesaisinde West Ham'ı konuk edecek. Jürgen Klopp'un ekibi ise Burnley deplasmanına gidecek.

Aston Villa fırsat kaçırdı

Nicolo Zaniolo'nun duraklamalardaki golüyle dün evinde Sheffield United'la berabere kalan Aston Villa liderlik fırsatını kaçırdı.

Sahasındaki 15 maçlık yenilmezlik serisini kaybeden Birmingham ekibi galip gelseydi, haftayı Arsenal ve Liverpool'un önünde lider kapatacaktı.