Liverpool, Aston Villa'yı mağlup etti Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, evinde Aston Villa'yı 3-0'lık skorla yendi.

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İngiltere Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool ile Unai Emery yönetimindeki Aston Villa karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan maçı Liverpool 3-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri; 3. dakikada Dominik Szoboszlai, 22. dakikada Matthew Cash(k.k) ve 55. dakikada Mohamed Salah attı.

Zaniolo sonradan oyuna dahil oldu

Aston Villa'da Galatasaray'dan kiralanan Nicolo Zaniolo, 65. dakikada Leon Bailey'in yerine oyuna dahil oldu.

Liverpool, 3. kez kazandı

Bu galibiyetle Klopp'un öğrencileri ligdeki 3. galibiyetini aldı ve 10 puana yükseldi. Aston Villa ise 6 puanda kaldı.

Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, Wolverhampton ile deplasmanda karşılaşacak. Aston Villa ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.