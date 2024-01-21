Liverpool, Bournemouth karşısında hata yapmadı

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İngiltere Premier Lig 21. hafta mücadelesinde Bournemouth ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Vitality Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Liverpool, 4-0'lık skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 49 ve 90+3'te Darwin Nunez, 70 ve 79. dakikalarda Diogo Jota kaydetti.
Liverpool, liderliğe devam etti
Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Liverpool, puanını 48 yaparak liderliğini sürdürdü. Bournemouth ise 25 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Bournemouth, West Ham deplasmanına gidecek. Liverpool, gelecek hafta evinde Chelsea'yi ağırlayacak.
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