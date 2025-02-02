Liverpool, Bournemouth'u Muhammed Salah'ın golleriyle geçti

Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Bournemouth, Liverpool'u ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 30 (P) ve 75. dakikalarda Muhammed Salah kaydetti.

Mısırlı golcü bu sezon ligdeki gol sayısını da 21'e çıkarırken Premier Lig'deki toplam gol sayısını da 178 yaparak lig tarihinin en golcü 6. futbolcusu oldu.

ZİRVEDE PUAN FARKI 9'A YÜKSELDİ

Bu sonuçla ligde üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 56 yaparak en yakın takipçisi Arsenal ile de puan farkını 9'a yükselten lider Liverpool, ligdeki bir sonraki maçında Everton deplasmanına gidecek.

40 puanda kalan Bournemouth ise Southampton'a konuk olacak.