Liverpool, Bournemouth'u üç golle geçti Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool, 10 kişi kaldığı maçta Bournemouth'u 3-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

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İngiltere Premier Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Liverpool ile Bournemouth karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan maçta kazanan 3-1'lik skorla Jürgen Klopp'un öğrencileri oldu.

Liverpool ilk yarıyı önde kapadı

Bournemouth henüz 3. dakikada Antoine Semenyo'nun attığı golle öne geçti. Liverpool, 27'de Luis Diaz ile eşitliği yakaladı.

Liverpool'da 36. dakikada kazanılan penaltıda Mohamed Salah, kaleci Neto'ya takıldı. Kaleciden dönen topu tamamlayan Mısırlı yıldız takımını öne geçirdi.

İlk yarı Liverpool'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kırmızılar, rakibini üç golle geçti

Liverpool'da Alexis Mac Allister, 58. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Jürgen Klopp'un ekibi 62'de bu kez Diogo Jota ile bir gol daha buldu.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Liverpool, Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.

Ligin 1. haftasında Chelsea ile 1-1 berabere kalan Liverpool, bu galibiyetin ardından sezonun ilk 3 puanını aldı ve 4 puana yükseldi. Bournemouth ise 1 puanda kaldı.

Liverpool, ligin 3. haftasında Newcastle United deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Tottenham'ı konuk edecek.