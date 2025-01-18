Liverpool, Brentford deplasmanında uzatmalarda güldü

İngiltere Premier Lig'in 22. hafta mücadelesinde Liverpool ile Brentford karşı karşıya geldi.
Gtech Community Stadyumu'ndaki maçta kazanan 2-0'luk skorla konuk takım Liverpool oldu.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 90+1 ve 90+3'te Darwin Nunez attı.
LIVERPOOL'DA 2 BERABERLİĞİN ARDINDAN GALİBİYETİ ALDI
Liverpool'da bu maçla birlikte son haftalardaki kayıplar sona erdi.
Arne Slot'un ekibi, bu maçtan önce ligdeki son 2 beraberlikle ayrılmıştı.
Liverpool, Brentford galibiyeti öncesi Manchester United ile 2-2, Nottingham Forest ile 1-1 berabere kalmıştı.
LIVERPOOL, PUANINI 50 YAPTI
Bu sonucun ardından Liverpool, 50 puana yükseldi. Brentford, 28 puanda kaldı.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, sahasında Ipswich Town ile karşılaşacak. Brentford, Crystal Palace deplasmanına gidecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış