Liverpool, Brentford karşısında hata yapmadı Liverpool, Premier Lig'in 2. haftasında sahasında Brentford'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'in 2. hafta mücadelesinde Liverpool ile Brentford karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım Liverpool oldu.

LIVERPOOL, İKİ GOLLE KAZANDI

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri; 13. dakikada Luis Diaz ve 70. dakikada Muhammed Salah kaydetti.

HAFTAYA DEV MAÇ VAR

Bu sonuçla birlikte Liverpool, ikinci maçını da kazanarak puanını 6 yaptı. Brentford ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Liverpool, Manchester United deplasmanına gidecek. Brentford, sahasında Southampton'ı ağırlayacak.