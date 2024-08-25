Liverpool, Brentford karşısında hata yapmadı

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 2. hafta mücadelesinde Liverpool ile Brentford karşı karşıya geldi.
Anfield Road'da oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım Liverpool oldu.
LIVERPOOL, İKİ GOLLE KAZANDI
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri; 13. dakikada Luis Diaz ve 70. dakikada Muhammed Salah kaydetti.
HAFTAYA DEV MAÇ VAR
Bu sonuçla birlikte Liverpool, ikinci maçını da kazanarak puanını 6 yaptı. Brentford ise 3 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Liverpool, Manchester United deplasmanına gidecek. Brentford, sahasında Southampton'ı ağırlayacak.
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