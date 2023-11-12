Liverpool, Brentford önünde hata yapmadı!

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İngiltere Premier Lig'in 12. hafta mücadelesinde Liverpool ile Brentford karşı karşıya geldi.
Anfield Road'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip Liverpool, 3-0'lık net bir skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 39 ve 62. dakikalarda Mohamed Salah ve 74. dakikada Diogo Jota kaydetti.
Liverpool, Manchester City deplasmanına gidecek
Jürgen Kloop'un ekibi bu galibiyetle beraber puanını 27'ye yükseltirken, Brentford ise 16 puanda kaldı.
Liverpool bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Manchester City'e konuk olurken, Brentford sahasında Arsenal'i ağırlayacak.
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