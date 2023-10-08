Liverpool, Brighton deplasmanında puan bıraktı Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool deplasmanda Brighton'la 2-2 berabere kaldı.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 8. hafta mücadelesinde Liverpool ile Brighton karşı karşıya geldi.

Falmer Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Liverpool'un gollerini 40. ve 45+1. dakikalarda Muhammed Salah kaydetti. Brighton'un gollerini ise 20. dakikada Simon Adingra ve 78. dakikada Lewis Dunk kaydetti.

İki takım 1'er puanın sahibi oldu

Liverpool bu beraberlikle puanını 17'ye yükseltirken, Brighton ise puanını 16'ya çıkardı.

Liverpool milli aradan sonra oynanacak 9. haftada Everton'u ağırlarken, Brighton deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak.