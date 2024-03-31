Liverpool, Brighton'u iki golle geçti Lider Liverpool, Premier Lig'in 29. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta sahasında Brighton'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'in 29. hafta mücadelesinde Liverpool ile Brighton karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan müsabakada ev sahibi Liverpool, 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Liverpool, geriden gelerek kazandı

Brighton, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Danny Welbeck ile öne geçti. Liverpool, 27'de Luis Diaz ile skoru eşitledi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Liverpool, 65'te yıldızı Mohamed Salah ile bir gol daha bularak 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Liverpool, sahasında Brighton'ı 2-1 mağlup etti.

Liverpool, puanını 67 yaptı

Manchester City ile Arsenal'in karşı karşıya geldiği haftada hata yapmayan Liverpool, puanını 67'ye çıkardı. Brighton, 42 puanda kaldı.

Liverpool, Premier Lig'de bir sonraki haftada Sheffield United'ı ağırlayacak. Brighton, bu kez Brentford deplasmanına gidecek.