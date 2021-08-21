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    Liverpool, Burnley'i 2 golle geçti

    İngiltere Premier Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Liverpool, Burnley'yi 2-0'lık net skorla geçti ve puanını 6'ya yükseltti.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 17:05
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    Liverpool, Burnley'i 2 golle geçti

    Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, Premier Lig'in 2. hafta maçında Burnley'yi rahat yendi: 2-0. Maç boyu üstün oynayan ev sahibi ekipte golleri Diogo Jota (18') ve Sadio Mane (69') attı.

    Maçın belirli bölümlerinde rakip kalede yoğun baskı kuran Liverpool, bu galibiyetle 2. maçını da kayıpsız geçmiş oldu.

    BURNLEY PUANLA TANIŞAMADI

    Sean Dyche'ın çalıştırdığı Burnley ise maç boyu etkisiz kaldı, 2. maçında da puanla tanışamadı.

    Liverpool, Burnley i 2 golle geçti #1

    Liverpool, Burnley i 2 golle geçti #2

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