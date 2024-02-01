Liverpool, Chelsea'yi 4 golle devirdi Liverpool, Premier Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Chelsea'yi 4-1 mağlup etti.

ensonhaber.com

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Liverpool, Chelsea'yi ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 23'te Diogo Jota, 39'da Conor Bradley, 65'te Dominik Szoboszlai ve 79'da Luis Diaz atarken Chelsea'nin tek sayısını 71'de Christopher Nkunku kaydetti.

Darwin Nunez, 4 kez direğe takıldı

Liverpool'un Uruguaylı forveti Darwin Nunez, Chelsea karşısında biri penaltı olmak üzere toplam 4 kez direği nişanladı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 51'e yükselten Liverpool ligdeki bir sonraki maçında Arsenal deplasmanına gidecek.

31 puanda kalan Chelsea ise Wolverhampton Wanderers'ı konuk edecek.