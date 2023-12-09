Liverpool, Crystal Palace deplasmanında üç puanı son dakikada aldı Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool deplasmanda Crystal Palace'ı son dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

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İngiltere Premier Lig'in 16. hafta mücadelesinde Crystal Palace ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Selhurst Park'ta oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Liverpool oldu.

Liverpool, üç puanı son dakikada aldı

Ev sahibi ekip, 57. dakikada penaltıdan Jean Mateta ile 1-0 öne geçti. Mohamed Salah bu gole 76. dakikada cevap verdi.

Son dakikalarda baskısını artıran konuk ekip, 90+1. dakikada Harvey Elliott ile 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Liverpool sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Palace 10 kişi kaldı

Crystal Palace'ta Jordan Ayew 75. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ayew ilk sarı kartını da 60. dakikada gördü.

Salah, 200. golünü attı

Liverpool'un ilk golünü kaydeden Salah, Premier Lig'deki 150. golünü kaydetti. Ayrıca, Liverpool formasıyla da 200 gole ulaştı.

Alınan bu sonuçla Liverpool, 37 puana çıktı ve 36 puandaki Arsenal'ın maç fazlasıyla önüne geçerek liderlik koltuğuna oturdu. Palace ise 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, Manchester United'ı konuk edecek. Palace ise Manchester City deplasmanına gidecek.