Liverpool deplasmanda Aston Villa'ya takıldı

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında Aston Villa, Liverpool'u ağırladı.
Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Liverpool'un gollerini 29. dakikada Mohamed Salah ile 61. dakikada Trent Alexander Arnold attı.
Aston Villa'nın sayılarını 38. dakikada Youri Tielemans ile 45+3. dakikada Ollie Watkins kaydetti.
SIRADAKİ RAKİP MANCHESTER CITY
Bu sonuçla puanını 61 yapan Liverpool, ligdeki bir sonraki maçında Manchester City deplasmanına gidecek.
39 puana ulaşan Aston Villa ise Chelsea'yi konuk edecek.
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