Liverpool deplasmanda Manchester City'yi devirdi

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İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City, Liverpool'u ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Muhammed Salah ve 37. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA DEV ADIM

Bu sonuçla 64 puana ulaşan ve en yakın takipçisi Arsenal ile arasındaki puan farkını 11'e yükselterek şampiyonluk yolunda dev bir adım atan Liverpool, ligdeki bir sonraki maçında Newcastle United'ı konuk edecek.

44 puanla 4. sırada kalan Manchester City ise Tottenham Hotspur deplasmanına gidecek.