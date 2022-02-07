Liverpool efsanesinden Mohamed Salah tepkisi: Delilik

Mısır, Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal'e penaltılarda kaybederken Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Mohamed Salah'ın penaltı atmamasını eleştirdi.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda zafer Senegal'in olurken kupayı penaltılarda kaybeden Mısır'ın hayal kırıklığı sürüyor.

Mohamed Salah ve arkadaşları 0-0 biten maçın ardından penaltılarda 4-2 yenilerek kupayı rakibine kaptırdı. Maçın ardından Salah ve arkadaşları büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Kupanın yankıları sürerken Liverpool efsanesi Jamie Carragher, Mohamed Salah ile ilgili tepki gösterdi.

Penaltı atışlarında Mohamed Salah, Mısır için beşinci sıraya yazıldı. Ancak Mısır iki penaltı kaçırınca Senegal rakibini 4-2 yendi ve beşinci penaltıya sıra gelmedi. Böylece Salah penaltı atamadan final sona erdi.

"FİNALDE PENALTI ATMAMASI DELİLİK"

Jamie Carragher, penaltılarda Mohamed Salah'ın beşinci sırada olmasını 'delilik' olarak nitelendirdi.

"En iyi penaltı kullanan oyuncu asla beşinci sıraya yazılmamalı. Mo Salah'ın finalde penaltı atmaması delilik! Yıllar önce aynısı Portekiz - İspanya maçında Cristiano Ronaldo'nun başına geldi.

Menajerin kararı mıydı, yoksa oyuncunun kararı mıydı bilmiyorum. Aptalca olan başka bir şey, kura atışını kazanan ve ilk penaltıyı rakibine veren takımlar."