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    Liverpool, evinde geriye düştüğü maçı kazandı

    İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Liverpool, West Ham United'ı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 yenerek zirveye yerleşti.
    • AA
    • 01.11.2020 - 02:26
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    Liverpool, evinde geriye düştüğü maçı kazandı

    Bu sezon da şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Liverpool, Anfield Stadı'nda West Ham United'ı konuk etti.

    WEST HAM GOLÜ ERKEN BULDU AMA YETMEDİ

    West Ham United, Pablo Fornals'ın 10. dakikada ağları sarsmasıyla öne geçmesine rağmen Liverpool, Muhammed Salah'ın 42. dakikada penaltıdan ve Diogo Jota'nın 85. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.

    Liverpool, evinde geriye düştüğü maçı kazandı #1

    MAÇ FAZLASIYLA LİDER

    Bu sonuçla Liverpool, puanını 16'ya çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. West Ham United ise 8 puanda kaldı.

    Liverpool, evinde geriye düştüğü maçı kazandı #2

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