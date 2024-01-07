Liverpool, FA Cup'ta Arsenal'i eledi! Liverpool, İngiltere FA Cup 3. tur maçında güçlü rakibi Arsenal'i 2-0 mağlup ederek kupanın dışına itti.

ensonhaber.com

İngiltere FA Cup 3. tur maçında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Liverpool oldu.

Liverpool, iki golle turladı

Premier Lig'de lider durumda bulunan Liverpool'a turu getiren goller; 80. dakikada Jakub Kiwior'un kendi ağlarına yaptığı vuruşla ve 90+5'te Luis Diaz'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Liverpool kupada üst tura yükselirken, Arsenal kupaya veda eden taraf oldu.