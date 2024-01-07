Liverpool, FA Cup'ta Arsenal'i eledi!

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İngiltere FA Cup 3. tur maçında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool karşı karşıya geldi.
Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Liverpool oldu.
Liverpool, iki golle turladı
Premier Lig'de lider durumda bulunan Liverpool'a turu getiren goller; 80. dakikada Jakub Kiwior'un kendi ağlarına yaptığı vuruşla ve 90+5'te Luis Diaz'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Liverpool kupada üst tura yükselirken, Arsenal kupaya veda eden taraf oldu.
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