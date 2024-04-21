Liverpool, Fulham karşısında hata yapmadı Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fulham'ı 3-1'lik skorla mağlup ederek şampiyonluk şansını sürdürdü.

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İngiltere Premier Lig'in 34. hafta mücadelesinde Fulham ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Craven Cottage'de oynanan müsabakayı Liverpool 3-1'lik skorla kazandı.

Liverpool, üç golle galip geldi

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada Alexander-Arnold, 53. dakikada Gravenberch ve 72. dakikada Diogo Jota attı. Fulham'ın tek golü 45+2. dakikada Castagne'den geldi.

Jürgen Klopp'un öğrencileri ligde 2 maç sonra galip geldi.

Zirve takibi devam etti

Alınan bu galibiyetle Liverpool puanını 74 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Fulham ise 42 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Liverpool, West Ham'a konuk olacak. Fulham ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.