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Liverpool, Ipswich Town deplasmanında kazandı! Salah bir rekor daha kırdı

Liverpool, Ipswich Town deplasmanında kazandı! Salah bir rekor daha kırdı Liverpool, İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Ipswich Town'ı 2-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Mısırlı futbolcu Mohamed Salah, Liverpool formasıyla 350. maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.