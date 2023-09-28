Liverpool, Leicester City karşısında galip geldi Liverpool, İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında karşılaştığı Leicester City'i 3-1 yendi.

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İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) 3. Tur mücadelesinde Liverpool, sahasında Leicester City'yi konuk oldu.

Anfield'daki maçı Liverpool 3-1'lik skorla kazandı.

Leicester City'nin tek golündeki asist, Yunus Akgün'den geldi

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Cody Gakpo, 70. dakikada Dominik Szoboszlai ve 89. dakikada Diogo Jota'dan geldi. Leicester City'nin tek golü 3. dakikada Kasey McAteer'den geldi. Bu golde asisti milli futbolcu Yunus Akgün yaptı.

Leicester City'den turnuvaya veda

Leicester City'de Yunus Akgün, 65. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Liverpool, Lig Kupası'nda tur atladı. Leicester City turnuvaya veda etti.

İngiltere Lig Kupası'nda 4. Tur eşleşmeleri şu şekilde:

Manchester United - Newcastle

Bournemouth - Liverpool

Chelsea - Blackburn

West Ham - Arsenal

Everton - Burnley

Exeter - Middlesbrough

Mansfield - Port Vale

Ipswich - Fulham