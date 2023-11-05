Liverpool, Luton Town deplasmanında takıldı Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool, konuk olduğu Luton Town ile yenişemedi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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İngiltere Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde Luton Town ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Luton Town'un ev sahipliğinde Kenilworth Road'da oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Liverpool, puanı son dakikada aldı

Liverpool'a beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Luiz Diaz kaydetti, Luton Town'un golünü 80. dakikada Tahith Chong kaydetti.

Liverpool bu beraberlikle 24 puana yükselirken, Luton Town'da puanını 6'ya yükseltti.

Luton Town, ManU deplasmanına gidecek

Liverpool bir sonraki karşılaşmasında sahasında Brentford'u ağırlarken, Luton Town ise deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak.