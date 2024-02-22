Liverpool, Luton Town'ı farklı geçti

ensonhaber.com
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Liverpool, Luton Town'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip geriye düştüğü mücadeleyi 4-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Virgil van Dijk, 58. dakikada Cody Gakpo, 71. dakikada Luis Diaz ve 90. dakikada Harvey Elliot atarken Luton Town'ın sayısını 12. dakikada Chiedozie Ogbene kaydetti.
Liderliğini sürdürüyor
Bu galibiyetle birlikte puanını 60'a yükselterek liderliğini devam ettiren Liverpool ligdeki bir sonraki maçında Nottingham Forest deplasmanına gidecek.
20 puanda kalan Luton Town ise Aston Villa'yı konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış