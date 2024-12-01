Liverpool - Manchester City maçının muhtemel 11'leri
Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'de dev maç! Ligin 13. haftasında Liverpool ve Manchester City, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Anfield'da karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Mac Allister, Salah, Gakpo, Diaz

Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Ake, İlkay, Bernardo Silva, Nunes, Foden, Grealish, Haaland

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Ercan Ertan
Muhabir