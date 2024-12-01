Liverpool - Manchester City maçının muhtemel 11'leri

Haber Merkezi
İngiltere Premier Lig'de dev maç! Ligin 13. haftasında Liverpool ve Manchester City, zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Anfield'da karşı karşıya gelecek.
Şampiyonluk yarışını doğrudan ilgilendiren maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Chris Kavanagh düdük çalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Mac Allister, Salah, Gakpo, Diaz
Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Dias, Ake, İlkay, Bernardo Silva, Nunes, Foden, Grealish, Haaland
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış