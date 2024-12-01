Liverpool, Manchester City'ye şans tanımadı

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İngiltere Premier Lig'in 13. haftası dev bir maça sahne oldu.

Arne Slot'un çalıştırdığı Liverpool ile Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan kritik müsabakada kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım Liverpool oldu.

LIVERPOOL, İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Maça ev sahibi ekip etkili başladı. Salah'ın muhteşem asistini gole çeviren Gakpo, 12. dakikada takımını öne geçirdi.

Liverpool ilk yarının kalan bölümünde iyi oyununu sürdürdü ancak bir gol daha bulamadı. Soyunma odasına da 1-0'lık skorla gidildi.

LIVERPOOL, İKİ GOLLE KAZANDI

Arne Slot'un öğrencileri ikinci yarı kontrolü elinde tutmaya devam etti. 76. dakikada savunma arkasına sarkan Luis Diaz, Ortega'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve Liverpool penaltı kazandı. 78. dakikada topun başına geçen Salah, topu ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve Liverpool, Manchester City'yi 2-0'lık skorla mağlup etti.

LIVERPOOL, LİDERLİĞİ PERÇİNLEDİ

34 puana çıkan Liverpool, en yakın rakibinin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

MANCHESTER CITY'NİN KÖTÜ GİDİŞATI SÜRÜYOR

Guardiola'nın öğrencileri ise Bournemouth, Brighton ve Tottenham maçlarından sonra Liverpool'a da kaybederek üst üste dördüncü mağlubiyetini aldı ve 23 puanda kaldı.

LIVERPOOL, NEWCASTLE'LA DEPLASMANDA OYNAYACAK

Liverpool, Premier Lig'de oynayacağı sıradaki maçında Newcastle deplasmanında olacak. Manchester City ise sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.