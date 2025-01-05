Liverpool - Manchester United maçında eşitlik bozulmadı

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İngiltere Premier Lig'in 20. haftası dev bir maça sahne oldu. Arne Slot'un çalıştırdığı Liverpool ile Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan ve gol düellosuna sahne olan müsabakada kazanan çıkmadı.

Dev mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

4 GOL VAR KAZANAN YOK

Liverpool'un gollerini 59. dakikada Cody Gakpo ve 70. dakikada penaltıdan Mohamed Salah attı.

Manchester United'ın gollerini ise 52. dakikada Lisandro Martinez ve 80. dakikada Amad Diallo kaydetti. Lisandro Martinez, 6 yıl sonra Anfield'da gol atan ilk Liverpoollu oyuncu oldu.

LIVERPOOL'UN GALİBİYET SERİSİ SON BULDU

Bu sonuçla birlikte ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Liverpool 46 puanla liderliğini sürdürürdü.

Ligdeki son 7 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Manchester United ise 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi ve puanını 23'e yükseltti.

SIRADAKİ MAÇLARI

Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşırken, Manchester United sahasında Southampton ile mücadele edecek.