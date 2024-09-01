Liverpool, Manchester United'ı rahat yendi Liverpool, Premier Lig'in 3. haftasında ezeli rakibi Manchester United'ı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'in 3. haftası dev bir maça sahne oldu.

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United ile Arne Slot'un çalıştırdığı Liverpool karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Liverpool 3-0'lık skorla kazandı.

LIVERPOOL, 3 GOLLE KAZANDI

35. dakikada Casemiro'nun hatası, Salah'ın asistiyle Luis Diaz, Liverpool'u öne geçirdi.

42. dakikada bir kez daha Casemiro'nun hatası ve Salah'ın asisti sonrası Luis Diaz farkı ikiye çıkardı.

İlk iki golün asistini yapan Mohamed Salah, 56. dakikada maça son noktayı kordu.

LIVERPOOL, SLOT DÖNEMİNE İYİ BAŞLADI

Jürgen Klopp sonrası yeni teknik direktörü Arne Slot ile sezona başlayan Liverpool, üçte üç ile 9 puan topladı.

MANU'DAN 3 MAÇTA 3 PUAN

Manchester United ise Brighton'ın ardından Liverpool'a da yenildi ve 3 maçta 3 puanda kaldı.

Liverpool, milli ara sonrası Nottingham'ı ağırlayacak. Manchester United ise Southampton'a konuk olacak.